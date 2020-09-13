Son dakika haber | Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Son dakika haber | Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Son dakika haber | Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
13.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:41

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi'nde bulunan trafoda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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