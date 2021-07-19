Son dakika haber... Trafoda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Lodos Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda küçük çaplı bir yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ilk olarak trafonun kilidini kırdı. Daha sonra da ekipler, trafoda çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Bütün mahallenin elektrikleri uzun süre kesik kalırken, durumun çözümü için bölgeye SEDAŞ ekipleri sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı