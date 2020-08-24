Son dakika haber: Trafikte yol verme meselesi kanlı bitti Son dakika haberi: Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. E.A. ile Y.A. arasında çıkan trafikte yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.A., üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek E.A'yı kolundan yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kolundan yaralanan E.A., 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla alakalı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Y.A'yı olayda kullandığı silahla birlikte kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Y.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA