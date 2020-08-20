Son dakika haber: TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYE SİLAH GÖSTERDİ Son dakika haberlerine göre ZEYTİNBURNU'nda otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi.

ZEYTİNBURNU'nda otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi.

Olay, Zeytinburnu Kennedy Caddesinde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Halis Demir Kennedy Caddesinde seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile gerginlik yaşadı. Gerginlik seyir halinde devam ederken otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi. O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY ANI MOTOSİKLET KAMERASINDA

Motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halinde ilerlerken otomobil sürücüsüyle tartışıyor. Ardından otomobil sürücüsü Demir'e silah gösteriyor.

Kaynak: DHA