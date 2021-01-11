Son dakika haber... Trafik polisinden ekip otosunun camından bakan köpeğe gülümseten soru

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da uygulama yapan trafik polisi Metin Dilki'nin, polis otosunun camından içeri bakan köpeğe, "Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?" sözleri, izleyenleri gülümsetti.

SAMSUN'da uygulama yapan trafik polisi Metin Dilki'nin, polis otosunun camından içeri bakan köpeğe, "Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?" sözleri, izleyenleri gülümsetti.

?İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Müdürlüğü'nd görevli polis memuru Metin Dilki, Havza ilçesinde uygulama yaptığı sırada sahipsiz bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak köpek, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dedi.

O anlar Metin Dilki'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA