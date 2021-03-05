Son dakika haber... Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te polis yaptığı denetimde trafik kurallarını ihlal eden 235 sürücüye ceza kesti.

Gaziantep'te polis yaptığı denetimde trafik kurallarını ihlal eden 235 sürücüye ceza kesti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri karayollarında kuralları ihlal eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, takoğraf kullanmama, hatalı şerit değiştirme, ehliyetsiz araç kullanma, aykırı ışık ve çakar kullanma, seyir halinde cep telefonu kullanma, emniyet kemeri kullanmama ve diğer ihlallerden 235 araca işlem yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı