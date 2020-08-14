Son dakika haber: Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltına alındı...Kaza anları kamerada
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Son dakika haber: Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltına alındı...Kaza anları kamerada

Son dakika haberleri... Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltına alındı.

14.08.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:22

Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltına alındı...Kaza anları kamerada

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Kardeşler ağır yaralanırken, Başkan Aydınhan gözaltına alındı. Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde Çeşme eski yolu üzerinde gece 02.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosiklette bulunan iki kardeş ağır yaralandı. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, Melih Vardar ve Semih Vardar kardeşlerin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Her iki aracın da Çeşme'den İzmir yönüne seyrettiği kazada, Aydınhan yönetimindeki aracın çarpmasıyla elektrikli motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. İki kardeş Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Soma Spor Kulübünde profesyonel futbolcu olan Melih Vardar'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Başkan Aydınhan, Urla Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı. Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haber: Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltına alındı...Kaza anları kamerada

Kaynak: İHA

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