Son dakika haber: Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi Son dakika habere göre İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar defnedildi.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar defnedildi.

Melih Vardar (27) için Urla Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Vardar'ın ailesi, eşi, aynı kazada yaralanan kardeşi, Somaspor yöneticileri ve oyuncuların yanı sıra Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Önder Can da katıldı.

Cenazeye Türkiye Futbol Federasyonu da çelenk gönderdi.

Vardar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Urla Eski Mezarlığında toprağa verildi.

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin 14 Ağustos'ta Çeşme-İzmir kara yolu üzerindeki Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe hakkında adli kontrol kararı verilen Aydınhan, futbolcunun ölümü sonrası tekrar gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliği, adli kontrol şartlarını ağırlaştırmıştı.

Kaynak: AA