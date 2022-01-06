Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karabük'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.İ'nin kullandığı 37 SP 676 plakalı motosiklet ile R.E. yönetimindeki 78 AAJ 878 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet devrilerek sürüklendi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika: Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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