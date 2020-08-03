Son dakika haber | Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika güncel haberi... Adana'da kamyonetin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da kamyonetin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa I. idaresindeki 01 ZJ 728 plakalı kamyonet, Adana-Karataş kara yolu Gökçeler Mahallesi civarında yol kenardında duran 01 HM 859 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklette bulunan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Yaralı, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazada ölen ve yaralananın kimliklerini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA