Son dakika haber! Trafik kazaları KGYS kameralarında Son dakika gündem haberi: Sakarya ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, D-100 kara yolu Sakarya kesiminde ana yola çıkan midibüsün kamyona çarpma anı yer alıyor.

Bolu'daki kazada, kent merkezinde kavşaktan dönen bir minibüse arkadan çarpan otomobilin yoldan çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarparak durması görülüyor.

Kentteki bir diğer kazada ise kontrollü geçişin yapıldığı dört yoldan durmadan geçmeye çalışan iki otomobilin çarpışma anı kameralara yansıyor.

Bolu'da trafik ışıklarında kırmızı yanınca ani fren yapan araca arkadan gelen tırın çarpması da kameralarca kaydedildi.

Kaynak: AA