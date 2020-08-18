Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS görüntülerinde
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Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS görüntülerinde

Son dakika haberine göre Trafik kazaları KGYS görüntülerinde ANKARA, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerine yansıdı.

Son dakika haber... Trafik kazaları KGYS görüntülerinde
18.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:43

Trafik kazaları KGYS görüntülerinde
ANKARA, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerine yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen ay meydana gelen trafik kazalarının, KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre; Ankara'da, yasak olan bir kavşaktan 'U' dönüşü yapan otomobile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Ankara'daki başka bir kazada, kavşakta geçiş üstünlüğüne uyulmaması sonucu iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Ankara'dan KGYS görüntülerine yansıyan son kazada ise sağ şeritten kavşağa ters yönden giren kamyonete, sol şeritte giden başka bir otomobil çarptı.
AYNI KAZA TEKRAR ETTİ
Kırıkkale'de, 4 yolun kesiştiği bir kavşakta, aynı şekilde meydana gelen 2 ayrı kaza görüntüsü dikkat çekti. Farklı zamanlarda meydana gelen 2 kazada da aynı yöne dönüş yapan otomobillere, aynı yönden kavşağa giren araçların çarptığı görüntüye yansıdı.
Çankırı'da yaşanan kazada, yolun sağından sola dönüş yapmaya çalışan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kastamonu'daki kazada, kavşağa hızlı giren otomobil, kavşakta geçiş yapan otomobile hızla çarptı. Kayseri'de, sürücüsünün dönüşü kaçırdığı otomobilin geri geldikten sonra sola dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen başka bir otomobilin dönüş yapan otomobile çarptığı görüldü. Nevşehir'de de kavşakta geçiş üstünlüğüne uyulmaması sonucu, 2 otomobilin çarpışma anı görüntüde yer aldı.

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Kaynak: DHA

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