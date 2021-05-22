Son dakika haberi: Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada
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Son dakika haberi: Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin çarptığı araç, trafik ışığı direğine çarpıp takla attı.

Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin çarptığı araç, trafik ışığı direğine çarpıp takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde bulunan Renault Clio marka 34 LC 8414 plakalı araç, seyir halinde buluna Renault Clio marka 34 SL 5268 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SL 5268 plakalı araç, önce trafik ışığı direğini vurdu ardından takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar takla atan aracın sürücüsünün yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen sürücüyü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, takla atan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaza sırasında sesleri duyduğunu ifade eden bir vatandaş, " Bir anda bir ses duydum. Baktım bir araç takla atmış. Araçtakinin durumu iyiydi. Çarpışmışlar diğer araçla" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol taraftan güvenlik kamerasının kadraja giren aracın bir anda trafik lambasına çarpıp takla atması yer alıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada
Son dakika haberi: Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada
Son dakika haberi: Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada
Son dakika haberi: Trafik ışığı direğine çarpan araç takla attı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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