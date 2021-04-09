Son dakika haber... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: "Bu takım savaşmaya devam edecek"

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie, Süper Lig'de mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie, Süper Lig'de mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Edgar Ie, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, ailesiyle birlikte çocukken Gine Bissau'dan Avrupa'ya gittiklerini, küçük yaşlarda başlayan futbol sevgisinin ilerleyen dönemlerde de devam ettiğini aktardı.

Katıldığı bir turnuvanın ardından Portekiz'in Sporting takımının altyapısında futbol hikayesinin başladığını anlatan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Aslında biraz ilginç bir futbol hikayem var. Turnuvada ben bir kanat oyuncusuydum. Futbola kanat oyuncusu olarak başladım, başka bir hoca beni bek olarak oynattı, daha sonra da şu an Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yapan Ricardo Sa Pinto beni stoper olarak oynatmaya başladı. Stoper olarak, direkt defans oyuncusu olarak başlamadım." ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, Sporting macerasının ardından Barcelona'ya transferinin gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Barcelona'ya gittikten sonra oradan içeri girdiğinizde aslında futbolun ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü orası bambaşka bir yer. Oraya alışmanız gerekiyor ve bana da alışmam için gereken süreyi tanıdılar. Tanrıya şükürler olsun ki o alışma sürecini de çabuk atlatarak Barcelona'ya da adapte olabildim. Kendi futbolumu tanımlayacak olursam 'Adanmışlık' kelimesini kullanabilirim. Hangi takımda olursam olayım, ne yapıyor olursam olayım o işi adanmış bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun gururunu da yaşıyorum. Yaptığınız işi bir adanmışlıkla yaparsanız eğer hem izleyen kişiler oynadığınız oyundan gurur duyacaklar hem de futbolunuzdan keyif alacaklardır."

"Takım arkadaşlarımın kalitesinden çok etkilendim"

Trabzonspor'a transferini değerlendiren Edgar Ie, bordo-mavili takımda oynamaktan dolayı mutlu olduğunu, insanların gösterdiği sevginin karşılığında doğru bir seçim yaptığını düşündüğünü ifade etti.

Takımda çalışkan ve yetenekli bir oyuncu grubunun yer aldığını belirten Edgar Ie, "Onların içlerine dahil olmak benim için çok zor olmadı. Beni hemen sahiplendiler ve hemen takıma dahil olmam için ellerinden geleni yaptılar. İlk günden itibaren sanki yıllardır buradaymışım gibi ve uzun zamandır birlikte antrenman yapıyormuşuz gibi hissettim. Ben topla oynamayı seven birisiyimdir, bu özelliğimle beni fark ettiler ve kısıtlamadılar. Bu da çok hoşuma giden bir özellik oldu. Takım arkadaşlarımın kalitesinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor'da işler benim için iyi gidiyor"

Edgar Ie, Süper Lig'in yarışmacı bir lig olduğuna ve takımların kalite, yetenek açısından birbirine yakın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geleceği çok fazla düşünen biri değilim. Anı yaşıyorum ve yaşadığım bu anı da yüzde 100 yaşamayı tercih eden biriyim. Şu anda Trabzonspor'da işler benim için iyi gidiyor. Burada oynuyorum ve oynadıkça da takımıma yardımcı oluyorum. Umarım bu böyle devam eder. Takımımızı daha da üstlere çıkartırsak zaten başarılı olmuş sayılırız. O yüzden bu anı yaşamak, en iyi şekilde yaşamak benim için daha önemli."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın tecrübeli ve yeni futbol anlayışına sahip biri olduğunu kaydeden Edgar Ie, 57 yaşındaki çalıştırıcının geldiği andan itibaren savunma üzerine pek çok çalışma gerçekleştirdiğini, savunma oyuncuları olarak kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

"Taraftarlarımızın eksikliğini çok hissediyoruz"

Salgın nedeniyle maçların seyircisiz oynandığına değinen Edgar Ie, taraftarların olmadığı bir ortamda karşılaşmalara alışabilmenin kolay olmadığını ifade etti.

Edgar Ie, taraftarların futbolun bir numaralı etkeni olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın eksikliğini çok hissediyoruz. Bu pek alışılabilecek bir durum değil. Çünkü futbolun bir numaralı etkeni taraftar ve taraftarsız maçlara alışabilmek çok kolay değil. Hep kendime şunu söylüyorum, burada dolu statta, taraftarlarımızın önünde oynamak harika bir duygu olurdu. Umuyorum ki en kısa sürede, bu pandeminin bitişiyle birlikte, taraftarlarımız dönünce yine harika bir ortam olacak statta. Taraftarlarımızın olduğu bir maç oynamayı ben de tüm takım arkadaşlarım da çok istiyoruz."

Taraftarların verdiği desteği devam ettirmelerini isteyen savunma oyuncusu, "Gerçekten bizlere inanılmaz bir destek veriyorlar. Lütfen bu desteğe devam etsinler, çünkü bu takım savaşmaya devam edecek. Bir mücadelenin içindeyiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar vermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği olmadan bunu başarabilmemiz mümkün değil. Hep birlikteyiz ve birlikte daha güçlüyüz, o yüzden bizi desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz