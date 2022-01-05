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Trabzonspor, Visca'nın transferi için görüşmelere başladı

AA - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, Visca'nın transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor, Visca'nın transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor, Visca'nın transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

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AA - Spor Haberleri

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