Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı Marek Hamsik, kente geldi.

Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşma sağladığı Marek Hamsik, kente geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, saat 21.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. 33 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Hamsik'i, kulüp yetkilileri ve çok sayıda taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Havalimanında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak tecrübeli oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Hamsik, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Slovak oyuncu için yarın sağlık kontrolünün sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

Alexander Sörloth'un babasından Süper Lig'e yeşil ışık
Alexander Sörloth'un babasından Süper Lig'e yeşil ışık
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:13:11. #1.16#

title