Son dakika haber... Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı Seyfettin Selim'e teslim edildi
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Son dakika haber... Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı Seyfettin Selim'e teslim edildi

19.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:08
Son dakika haber... Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı Seyfettin Selim'e teslim edildi

Bir son dakika haberine göre Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teslim edildi.

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teslim edildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imzaladığı ve geçen hafta TS CLUB internet sitesinde 61 bin liradan bir adet olarak satışa çıkarılan kasketi, iş insanı Seyfettin Selim'in aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Avcı'nın kasketi Selim'e teslim ettiği ifade edildi.

İmzalı kasketi satın alan Selim'in büyük bir gurur yaşadığı aktarıldı.

Ağaoğlu ve Avcı'nın da kulübe katkılarından dolayı Selim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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