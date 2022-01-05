Son dakika haber... Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır. - Haberler Spor
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Son dakika haber... Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır.

Son dakika haber... Trabzonspor:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber... Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor : "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir'e sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (üç) taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro ödenecektir." - İSTANBUL

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 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

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