Son dakika haber... Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Trabzonspor : "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda Başakşehir ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir'e sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (üç) taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro ödenecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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