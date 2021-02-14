Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi
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Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

14.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:08
Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teröre lanet olsun! Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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