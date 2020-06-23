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Son dakika haber... Trabzonspor maçının ardından

Son dakika haberi... Erol Bulut: İlk beşin içinde olma hedefimiz varHüseyin Çimşir: Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğizBurcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA-ANTALYA,- Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakika haber... Trabzonspor maçının ardından
23.06.2020 00:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:28

Erol Bulut: İlk beşin içinde olma hedefimiz var

Hüseyin Çimşir: Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA-ANTALYA,- Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Trabzon karşısında zor bir maç olacağını biliyorduk ama maçtan önce futbolcularla konuştuğumuzda bizim buradan bugün mutlaka 3 puanla çıkmamız gerektiğini söyledik. Kupa maçında Antalyaspor'u iyi bir skorla yenip adımızı finale yazdırdık. O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer tarafta ilk beşin içinde olma hedefimiz var. O hedefimize de ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk. Ama tabii karşımızda olan takım büyük bir takım. Türkiye'nin 4 büyük takımından biri, şampiyonluğa oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Zaten ilk yarıda yaptığımız bir hatadan yediğimiz gol oldu. O bizim oyunumuzu biraz geriye attı. Sonra 1-1'i yakaladık. 2'nci yarı daha baskılı oynamak istiyorduk ama tam tersi oldu ve 2'nci golü biz yedik. Yine bir dikkatsizlikten dolayı oldu. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum hiçbir zaman oyunu bırakmadılar. 95'inci dakikaya kadar savaşmaya devam ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler, gol atmak istediler. Sonunda istediğimiz gol uzatmalarda da olsa oldu. Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Trabzonspor'a da önümüzdeki 6 maçta başarılar dilerim" dedi.

"DIŞARIDA SIKINTILAR OLMUŞ"Maçın ardından çıkan olayların sorulması üzerine Bulut, "Ben görmedim, ben erken çıktım ama duydum dışarıda birkaç sıkıntılar olmuş. Konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü olayı bilmiyorum" cevabını verdi.HÜSEYİN ÇİMŞİR: SON DÜDÜĞE KADAR BU YARIŞA DEVAM EDECEĞİZSon düdüğe kadar yarışa devam edeceklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Kaybedilmiş iki puan var. Ama sonuç itibariyle bakıldığı zaman bir avantaj kaybettik. 6 tane daha müsabakamız var. Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu."KASIĞINDA YIRTIK VAR"

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın durumu hakkında da bilgiler veren Çimşir, "Çakır ile alakalı kasığında bir yırtık var. Yarın daha net belli olur diye tahmin ediyorum. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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