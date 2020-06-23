Son dakika haber... Trabzonspor maçı sonrası tribünde arbede Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yöneticiler arasında arbede çıktı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yöneticiler arasında arbede çıktı. Araya giren jandarma ekipleri olayların büyümesini önledi.

Süper Lig'de 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında gelen Alanyaspor golünün ardından VIP tribününde oturan Trabzonsporlu yöneticiler hakeme tepki gösterdi. Sonrasında Trabzonsporlu yöneticiler ile yan tribünde oturan Alanyasporlu yöneticiler arasında tartışma yaşandı. Olayların büyümesi üzerine jandarma ekipleri tribüne çıktı. Her iki takım yöneticilerinin de bulunduğu tribünü demir korkuluklar ayırırken, jandarma görevlileri de bariyerlerin olduğu yerlere sıralanarak önlem almaya çalıştı.

Olayın devamında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hararetli tartışması dikkat çekti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki bir yönetici daha sonra tribünden sahaya inerken, arbede saha içinde de devam etti. Araya giren jandarma görevlileri tarafları birbirinden uzaklaştırdı.

Yaşanan olaylar nedeniyle maç sonunda gerçekleştirilen röportajlar da bir süre ertelendi.

Kaynak: DHA