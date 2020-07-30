Son dakika haber... Trabzonspor'dan açıklama: 'CAS'ın gerekçeli kararı kulübe ulaştı' Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin 45 sayfalık gerekçeli kararın kendilerine ulaştığını belirterek, incelemenin ardından gerekli açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin 45 sayfalık gerekçeli kararın kendilerine ulaştığını belirterek, incelemenin ardından gerekli açıklamanın yapılacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UEFA'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu 'Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men' kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti. CAS'ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır. "UEFA'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu 'Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men' kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti. CAS'ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır. CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak: DHA