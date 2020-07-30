Son dakika haber... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi
Son dakika güncel haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
30.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:44
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
(İHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA