Son dakika haber | TRABZON UZUNGÖL YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM
Gelen son dakika haberlerine göre Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden çift yönlü yolun tek şeridinde, karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde yol açma çalışması sürdürülüyor.
15.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:14
Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden çift yönlü yolun tek şeridinde, karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde yol açma çalışması sürdürülüyor. Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisinde ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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Kaynak: DHA