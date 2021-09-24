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Son dakika haber... Trabzon Havalimanı'nda 2018'de bir uçağın pistten çıkmasıyla yaşanan kazanın raporu hazırlandı

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Trabzon Havalimanı'nda 2018'de bir uçağın pistten çıkmasıyla yaşanan kazanın raporu hazırlandı

Gelen son dakika haberine göre Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesinde olan ve 13 Ocak 2018'de Ankara-Trabzon uçuşunu yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasıyla gerçekleşen kazaya ilişkin rapor tamamlandı.

TRABZON (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesinde olan ve 13 Ocak 2018'de Ankara- Trabzon uçuşunu yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasıyla gerçekleşen kazaya ilişkin rapor tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 13 Ocak 2018'de Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesindeki "TC-CPF" tescil işaretli hava aracının, Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında, saat 20.26'da pistten çıktığı ve hava aracı kazası meydana geldiği hatırlatıldı.

Kaza sonucu bir yolcu hafif yaralanmıştı. Söz konusu hava aracı kazasına ilişkin, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunuldu.

Marmara Denizi'ndeki helikopter kazasının raporu da hazır

Ayrıca, 6 Eylül 2018'de sahibi ve işleticisi Ünver Havayolları AŞ olan, "TCHYU" tescil işaretli helikopterin saat 13.50'de Bostancı Vapur İskelesi yakınında Marmara Denizi'ne düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin rapor da tamamlandı. Rapora ilişkin duyuruda, söz konusu kazada hava aracında bulunan 2 kişiden pilotun ağır yaralandığı ve yolcunun hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Söz konusu hava aracı kazasına ilişkin, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" da ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmuş oldu.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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