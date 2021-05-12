Son dakika haber... Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ortahisar ilçesinde Ağustos 2017'de Pınar Kaynak'ın (24) cesedinin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayete karıştıkları şüphesiyle gözaltına alınan 34 yaşındaki M.G. ve arkadaşı N.P. (47) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Trabzon 3. Asliye Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.G. ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olay günü Pınar Kaynak ile arkadaşı N.P'nin arabasıyla olay yerine gittiklerini, bir süre esrar ve alkol aldıktan sonra arkadaşı N.P'nin yanlarından ayrılarak evine gittiğini söyledi.

Kaynak ile olay yerinde bir süre daha oturduklarını belirten M.G, Pınar Kaynak'ın arkadaşlarının alacağını söyleyerek kendisiyle dönmeyip olay yerinde kaldığını iddia etti.

M.G, sabah işe giderken bölgede jandarmaları gördüğünü ve haberlerden akşam oturdukları yerde hayatını kaybeden kadının Pınar Kaynak olduğunu öğrendiğini anlattı.

Diğer zanlı N.P. ise ifadesinde, mahalleden tanıdığı M.G. ile esrar içmek için dışarı çıktıklarını, yolda bir kadını daha arabaya aldıklarını söyledi.

Pınar ve arkadaşı M.G. ile olay yerine gelerek esrar içtiklerini belirten N.P. daha sonra eşinin araması üzerine onları bırakıp evine döndüğünü dile getirdi.

Akşam gördüğü kadının öldürüldüğünü haberlerden öğrendiğini anlatan N.P. bugüne kadar yaşadıklarını anlatmadığı için pişman olduğunu belirtti.

Sanık avukatlarının beyanının ardından 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Pınar Kaynak'ın cesedi, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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