Son dakika haber... Trabzon'da YKS yoğunluğu
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Son dakika haber... Trabzon'da YKS yoğunluğu

Son dakika haberine göre TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler aileleriyle beraber erken saatlerde sınav merkezlerine doğru yola çıktı.

Son dakika haber... Trabzon'da YKS yoğunluğu
27.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:05

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler aileleriyle beraber erken saatlerde sınav merkezlerine doğru yola çıktı. Kentte yoğunluk oluşurken, bazı caddelerde trafik kilitlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için Trabzonda'da öğrenciler ve velileri sabahın erken saatlerinde araçlarıyla yollara çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen özellikle şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı caddelerde trafik kilitlendi. Sınava girecekleri okullara gelen öğrenci ve velilerin maske kuralına uydukları gözlenirken, sosyal mesafe kuralının ise ihlal edildiği görüldü.


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Kaynak: DHA

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