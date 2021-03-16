Son dakika haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

16.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:12
Son dakika haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 708,23 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 13:14:28. #1.16#
title