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Son dakika haber! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Erdoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kilo 135 gram tütünle karışık sentetik uyuşturucu, 257,17 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, cam düzenek, 3 bin 95 lira ele geçirildi.

Ekipler evdeki 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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