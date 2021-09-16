Son dakika haber! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Erdoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kilo 135 gram tütünle karışık sentetik uyuşturucu, 257,17 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, cam düzenek, 3 bin 95 lira ele geçirildi.

Ekipler evdeki 3 şüpheliyi gözaltına alındı.