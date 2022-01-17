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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde iki kişinin adreslerine narkotik arama köpekleri "Yatkın" ve "Duman" kullanılarak operasyon düzenlendi.

Akçaabat ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde İ.K'nin (38) evinde yapılan aramada 50 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde A.Ş'nin (54) ev ve eklentilerinde 662 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Ortahisar, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Haber

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