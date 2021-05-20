Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
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Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı

Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ortahisar ilçesi Yeni Devlet Sahil Yolu Toptancı Meyve ve Sebze Hali arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinden Yomra ilçesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 BT 102 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan 28 AK 029 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan 28 AK 029 plakalı otomobil park halinde bulunan LPG yüklü kamyona çarptı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'si Fatih Devlet Hastanesi 2'si de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından trafik bir süre aksarken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı
Son dakika haber | Trabzon'da trafik kazası 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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