Son dakika haber: Trabzon'da tedavi gören uzman çavuş hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: Trabzon'da tedavi gören uzman çavuş hayatını kaybetti

Son dakika haber: Trabzon'da tedavi gören uzman çavuş hayatını kaybetti
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Trabzon'da tedavi gören jandarma uzman çavuş Şükrü Kıran, yaşamını yitirdi.

TUNCELİ (AA) - Trabzon'da tedavi gören jandarma uzman çavuş Şükrü Kıran, yaşamını yitirdi.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül 2017 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda yaralanan Kıran'ın, tedavisi devam ederken yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıran için Beşikdüzü ilçesi Sayvancık Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı ifade edilen açıklamada, Ustaoğlu'nun, Kıran'ın yakınlarına başsağlığı dileyerek Türk bayrağı hediye ettiği kaydedildi.

Son dakika haber: Trabzon'da tedavi gören uzman çavuş hayatını kaybetti

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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