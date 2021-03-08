Son dakika haber: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 521 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika habere göre Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 521 kişiye 620 bin 333 lira ceza kesildi.