Son dakika haber: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 521 kişiye para cezası uygulandı
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Son dakika haber: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 521 kişiye para cezası uygulandı

08.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:14
Son dakika haber: Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 521 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika habere göre Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 521 kişiye 620 bin 333 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 521 kişiye 620 bin 333 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, 27 Şubat-5 Mart dönemine ait veriler, vaka azalışı göstermekle birlikte risk sürüyor. Lütfen tedbirlere devam." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, 1-7 Mart tarihleri arasında hafta içi 21.00'den ve pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 521 kişiye, toplamda 620 bin 333 lira ceza verildiğini bildirdi.

Öte yandan 18 ilçede kaymakamlar yönetiminde Kovid-19 denetimleri de devam ediyor,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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