Son dakika haber: Trabzon'da sahte PCR testi operasyonunda yabancı uyruklu zanlı yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da sahte PCR testi düzenlediği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, Trabzon Havalimanı'nda yabancı uyruklu 3 kişinin beyan ettikleri PCR testlerinin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda bu kişilere sahte PCR testi düzenlediği öne sürülen yabancı uyruklu Z.A.Y.N. ikametgahında yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramada 8 resmi kurumla ilgili ibareler içeren Arapça kaşe, şüpheliye ait farklı ülke pasaportları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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