Son dakika haber | Trabzon'da örtü yangını (2)
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Son dakika haber | Trabzon'da örtü yangını (2)

13.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:33
Son dakika haber | Trabzon'da örtü yangını (2)

Son dakika haberine göre SÖNDÜRÜLDÜTrabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgedeki sarp arazide, soğutma çalışmasına başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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