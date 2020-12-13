Son dakika haber | Trabzon'da örtü yangını (2)
13.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:33
Son dakika haberine göre SÖNDÜRÜLDÜTrabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgedeki sarp arazide, soğutma çalışmasına başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı