Son dakika haber: Trabzon'da nişanda silahla havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Trabzon'da nişanda silahla havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

19.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:42
Son dakika haber: Trabzon'da nişanda silahla havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde nişanda silahla havaya ateş açılması sonucu vücutlarına kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde nişanda silahla havaya ateş açılması sonucu vücutlarına kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde düzenlenen nişanda kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla havaya ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu vücutlarına kurşun isabet eden H.D. ile A.S. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çenesinden yaralanan A.S. ile koltuk altından yaralanan H.D'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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