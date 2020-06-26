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Son dakika haber... Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 26,5 milyon liraya ulaştı

Gelen son dakika haberine göre Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'da firmaların 26,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandığını bildirdi.

Son dakika haber... Trabzon'da Nefes Kredisi miktarı 26,5 milyon liraya ulaştı
26.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:18

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'da firmaların 26,5 milyon liralık Nefes Kredisi kullandığını bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, odanın haziran ayı meclis toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla iş dünyasında yaşanan süreci değerlendiren Hacısalihoğlu, üyelerin görüş ve taleplerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından ilgili bakanlıklara iletildiğini aktardı.

Hacısalihoğlu, iş dünyasının taleplerinin çözüme kavuşturulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara ve Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek "Güven endekslerinin yukarı doğru seyretmesi geleceğe doğru atılacak adımlarda bizlere moral vermektedir. Özellikle perakende tüketici endeksi ve inşaatla ilgili güven endekslerinin oldukça yüksek çıkması bizlere oldukça moral vermiştir. Umuyoruz bu moralle iç piyasadaki üretim artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

İstikrar Kalkanı Destek Paketi içindeki konuların süresinin dolduğunu anımsatan Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Madem ki pandemiyle mücadelemiz devam ediyor, istihdam yönünden 3 ay daha işçi çıkarmak yasaklandı, iş dünyası olarak beklentimiz bu desteklerin yıl sonuna kadar uzatılmasıdır. Nefes Kredisi'nde ilk limiti doldurduk. Bir miktar da Borsanın kredisinden limit almıştık. Bunun haricinde gelen 7 milyon lira daha Denizbank tarafından kullandırıldı ve limit doldu. Nefes Kredisi'nde Trabzon'da toplam 26,5 milyon lira kredi kullanıldı. Önümüzdeki hafta içinde tekrar limit isteyeceğiz ve sizlere destek vermeye çalışacağız. Diğer bankalar da limitleri açtı."

Hacısalihoğlu, geçmiş sicilleri iyi olan firmaların kredi kullanmalarında sorun olmadığını ancak sicil geçmişinde sorun olanların kredi kullanamadıklarına dikkati çekerek hükümetin bu tür firmalarla ilgili düzenleme yapması gerektiğini, zor duruma düşmeleri durumunda toparlamanın daha da zor olacağını kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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