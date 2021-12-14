Son dakika haber! Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.
BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Akkese köyünde yaşayan Havva Yavuz (90) ile oğlu Mahmut Bülent Yavuz'u (60) evde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin incelemesinde karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen anne ve oğlunun hayatını kaybettikleri tespit edildi.
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AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri