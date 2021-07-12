Son dakika haber | Trabzon'da kamyonun çarptığı Gürcistan uyruklu yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Trabzon'da kamyonun çarptığı Gürcistan uyruklu yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber | Trabzon'da kamyonun çarptığı Gürcistan uyruklu yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kamyonun çarptığı Gürcistan uyruklu yaya yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kamyonun çarptığı Gürcistan uyruklu yaya yaşamını yitirdi.

İlçenin Yalıncak Mahallesi'nde ilerleyen G.B. idaresindeki 61 K 23386 plakalı kamyon, PTT binası önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Dali Shikhashvili'ye çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Shikhashvili, 112 Acil Servis ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Shikhashvili, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, sürücü G.B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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