Son dakika haber... Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.