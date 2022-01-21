Son dakika haber... Trabzon'da iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör öldü - Haberler
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Son dakika haber... Trabzon'da iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör öldü

Son dakika haber... Trabzon'da iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör öldü
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde kullandığı iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRMENE, TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde kullandığı iş makinesinin içinde başına taş isabet eden operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürmene-Ormanseven yol ayrımı yakınlarında taş kıran ekskavatörün operatörü Hüseyin Hamzaoğlu'nun (30) başına, açık tavandan içeriye düşen taş parçaları isabet etti.

Ağır yaralanan Hamzaoğlu, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hamzaoğlu'nun cenazesinin, Araklı ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

Sürmene, Trabzon, Güncel, Haber

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