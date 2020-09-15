Son dakika haber! Trabzon'da Harmantepe Şehitliği'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haber! Trabzon'da Harmantepe Şehitliği'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Son dakika gündem haberi... Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber! Trabzon'da Harmantepe Şehitliği'nde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
15.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:26

Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma ile Harmantepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit kabirlerinde dua eden Ustaoğlu, devam eden çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin Kaymakam Murat Ekinci'den bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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