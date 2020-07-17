Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak

Son dakika güncel haberi... Gastronomi Turizm Derneği Trabzon Temsilcisi Ahmet Sait Tütünci, doğal güzelliğiyle son dönemde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacağını bildirdi.

Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak
17.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:40

Gastronomi Turizm Derneği Trabzon Temsilcisi Ahmet Sait Tütünci, doğal güzelliğiyle son dönemde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacağını bildirdi.

Tütünci, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in, gastroturizminin yeni çekim merkezi olabileceğini belirtti.

Gastronomi Turizmi Derneği Yöneticileri'nin, bölgenin lezzet haritasını çıkardığını aktaran Tütünci, yöneticilerin pandemi sonrası tanıtım ve etkinliklere daha fazla ağırlık vereceklerini ifade etti.

Tütünci, gastronomide oluşturulacak yeni lezzet rotalarına işaret ederek, "Doğal güzelliğiyle son dönümde turizmin gözde şehirlerinden biri haline gelen Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak." dedi.

Uzungöl ve çevresindeki turizm yatırımlarının, restoran ve konaklama tesislerine ayrı bir önem verildiğini işaret eden Tütünci, şunları kaydetti:

"Burada önceliğimiz pandemi sonrası hijyen eğitimi. Bakanlık tarafından verilen sağlıklı konaklama tesisi, sağlıklı restoran, sağlıklı mekan kavramlarının ve bunların sertifikalandırılması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar bölgede de gerçekleştirilecek. Bölgeye gelecek olan ziyaretçilerin güvenli bir şekilde buraya intikal etmesi herhangi bir sorun yaşamaması için bu belgeler ve sertifikalar önemli."

"Karadeniz farklılık arayanlar için son derece ideal fırsatlar sunuyor"

Uluslararası markalara da çağrıda da bulunan Tütünci, "Karadeniz Bölgesi farklılık ve istikrar arayanlar için son derece ideal fırsatlar sunuyor. Yatırım alanları da oldukça geniş. Yetenekli ve kalifiye iş gücü hazır. Fiyatlar son derece uygun. Karadeniz'e yatırım yapan küresel markalar sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Ortadoğu'da en karlı mekanlara sahip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tütünci, Karadeniz'de pek çok yerin, yakın gelecekte dünyanın en güzel destinasyon merkezlerinden birisi haline gelebileceğini vurgulayarak, "Yatırımlarda çevre duyarlılığına önem veriyoruz. Karadeniz sınırları içerisinde, Türkiye sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetlerinde çevreyi ve doğayı ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Hem ürünlerde hem restoranlarda bu bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tütünci, pandemi sürecinde hazır gıda sektörünün Türkiye genelinde çok ciddi bir sınav verdiğini de aktardı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti Güncel
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Engin Altay Murat Kurum Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Ece Erken Dilan Çıtak Erkan Kolçak Köstendil
Spor Sergen Yalçın Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Türk Adana Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Trabzon'da gastronomide yeni lezzet rotaları oluşturulacak - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 18:40:35. #1.14#
title