Son dakika haber... Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haber... Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
21.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:59

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Temel Akbulut'un (64) kullandığı 61 KA 802 plakalı otomobil, Demirci Mahallesi'nde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Kazada ağır yaralanan Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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