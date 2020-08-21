Son dakika haber... Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
21.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:59
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Temel Akbulut'un (64) kullandığı 61 KA 802 plakalı otomobil, Demirci Mahallesi'nde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
Kazada ağır yaralanan Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA