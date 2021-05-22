Son dakika haber... Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber... Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Trabzon'un Tonya ilçesinde devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de S.K'nin kullandığı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesinin Tonya ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.K, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika haber... Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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