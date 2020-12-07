Son dakika haber | Trabzon'da amcasını öldüren saldırgan tutuklandı
07.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:32
Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı amcasını silahla öldüren bir kişi, tutuklandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı amcasını silahla öldüren bir kişi, tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde, evine giderek tartıştığı amcası Şendoğan Terzi'yi (61) silahla öldüren 29 yaşındaki G.T, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik