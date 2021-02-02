Son dakika haber! Trabzon'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Trabzon'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

02.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:48
Son dakika haber! Trabzon'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonunda bir araca dolum yapıldığı sırada LPG ünitesinin alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dolum ünitesinin tamamını sardı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında hem LPG dolum ünitesinde hem de yakıt alımı yapan araçta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, yangın anı istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde alevleri fark eden görevlinin hızla LPG dolum ünitesinin yanından uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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