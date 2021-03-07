Son dakika haber! Trabzon'da afet bilincini kazandırmak için "Afet Eğitim Parkı ve Binası" hayata geçirilecek

Son dakika gündem haberine göre Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 milyon 500 bin liraya mal olacak Afet Eğitim Parkı ve Binası Projesinin yapımına başlanacağını bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 milyon 500 bin liraya mal olacak Afet Eğitim Parkı ve Binası Projesinin yapımına başlanacağını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Hızırbey Mahallesi'nde bulunan alana yapılması planlanan projede son aşamaya gelindiğini belirtti.

Projenin yaklaşık 650 metrekare simülasyon merkeziyle 600 metrekare eğitim parkı olarak tasarlandığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Proje içinde afet eğitim simülasyon merkezi, açık otopark, eğitim alanı, afet eğitim merkezi yer alacak. Kapalı bölüm içinde ise afet eğitim kulesi, afet eğitim merkezinde birer eğitim sınıfı, lojistik malzeme deposu, yönetim ofisi, teras ve yağmur suyu toplama deposu, 6 derslik, toplantı salonu, 5 tuvalet, 2 giriş holü, 4 hol yer alacak."

Genç, projenin çevreci özellikleriyle ön plana çıkacağını vurgulayarak, tesiste güneş enerji panelleri, yeşil çatı, yağmur suyu toplama deposu ile enerji ve su ihtiyacının da doğal kaynaklardan karşılanacağını ifade etti.

Projenin afet eğitim merkezi olarak kullanılacağını belirten Genç, şöyle devam etti:

"Maalesef, bölgemizde çok sık görülen sel, heyelan ve su taşkını gibi doğal afetlerle, deprem ve yangın gibi afetlere karşı vatandaşlarımızda yeterli bir afet bilinci yok. Afetleri önlemek için tedbirler alınmalı, bunlardan korunma yolları, vuku bulduklarında da neler yapılacağı ve afet yönetimi gibi konularda eğitim verdikçe bu gibi olağanüstü hallerin maddi ve manevi zararlarını en aza indirmiş oluruz. Tabii ki de en önemli husus olan can kayıpları da bu şekilde en asgari düzeye inmiş olur."

Genç, vatandaşları olağanüstü durumlara karşı hazırlamada yerel yönetimlerin de üzerine görevler düştüğünü vurgulayarak, "Projemizde bir afet eğitim merkezinde ne yer alması gerekiyorsa hepsi mevcut. Projeye verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan projede yer alacak binaların toplam alanın 1004,41 metrekare, peyzaj alanının ise 1972,62 metrekare olarak planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk