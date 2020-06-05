Son dakika haber... TRABZON Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmış
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Son dakika haber... TRABZON Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmış

Son dakika haberleri... Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmışTRABZON'da, vatandaşları muska yazarak dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin, ceylan ve tavşan derisiyle kapladığı muskalar için özel fiyat çizelgesi hazırladığı ortaya çıktı.

05.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:04

Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmış

TRABZON'da, vatandaşları muska yazarak dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin, ceylan ve tavşan derisiyle kapladığı muskalar için özel fiyat çizelgesi hazırladığı ortaya çıktı. Listeye göre, özel koruma zırhı 320, sırlı gömlek tılsım muskası da 20 lira olarak fiyatlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında muska yazmakta kullanıldığı saptanan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska ve çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUSKAYA FİYAT ÇİZELGESİ

Öte yandan, operasyonda, şüphelilerin ceylan ve tavşan derisiyle kapladığı sanılan muskalar için kaleme aldığı fiyat çizelgesinin yer aldığı liste de ortaya çıktı. Çizelgeye göre, 10 özel koruma zırhı 320 TL, 5 sırlı gömlek tılsım muskası 100 TL, sırlı şifalı dualar 72 TL, nurlu aylar ve geceler duası 20 TL, Hz. Süleyman mühür ikili muskası 85 TL ile Şahmeran muskası 20 TL olarak fiyatlandırıldı.

Son dakika haber... TRABZON Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmış

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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