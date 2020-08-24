Son dakika haber: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklaya göre, selin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun talimatı ile bölgeye 1 ekskavatör, 3 greyder, 1 kepçe, 2 kanal kepçesi ve 1 pikaptan oluşan ekipman desteğinin gönderildiği, bugün de bölgeye itfaiye arama kurtarma ekibi, temizlik aracı, kanal temizleme aracı ve tam donanımlı su arıza aracının bölgedeki çalışmalara katılarak, destek verdiği belirtildi.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Zorluoğlu, herkesi derinden sarsan acı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Zorluoğlu, çok büyük bir afetin meydana geldiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Can kayıplarımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Giresun halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'ye sabırlar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sel ve heyelan haberi gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden iş makinalarımızı harekete geçirerek bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de yeni araçlarımızı bölgeye sevk ettik."

İtfaiye ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, bölgeye intikal ederek hem arama kurtarma hem de temizlik çalışmalarına katıldıklarını aktaran Zorluoğlu, "Komşu belediye olarak bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, ilçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Öte yandan ilçede çalışmaları takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da eşlik eden Zorluoğlu'nun, çalışmaları yerinde incelediği ifade edildi.

Giresunlu vatandaşların da devletin desteğini yanlarında hissettiklerini belirterek, kendilerine gösterilen yakın ilgi nedeniyle Bakanlar Soylu ve Kurum ile Zorluoğlu'na teşekkür ettikleri kaydedildi.

Kaynak: AA